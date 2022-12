Tunisie : « Ennahdha ne se présentera pas en tant qu’alternative à la situation actuelle » (Ghannouchi)

Le président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a déclaré que « le boycott de près de 90 % du peuple tunisien des élections législatives, auxquelles a appelé le chef de l’Etat, le samedi 17 décembre, représente la réponse populaire la plus crédible sur le rejet du peuple tunisien du processus amorcé par le président Kaïs Saïed le 25 juillet 2021 ».

« Kaïs Saïed a perdu sa légalité et la légitimité de sa feuille de route », a-t-il affirmé.

Dans un entretien avec al-araby, paru ce vendredi 23 décembre 2022, le président de l’Assemblée dissoute a appelé l’UGTT « à jouer son rôle national et à parrainer un dialogue national qui n’excepte personne, après la détérioration de la situation économique ».

« Le mouvement Ennahdha ne sera pas un obstacle devant le dialogue national, il ne se présentera pas comme une alternative à la situation actuelle, et n’œuvre pas à faire revenir les pendules en arrière, mais cherche la consécration de la démocratie qui préserve les droits de tous », a souligné Rached Ghannouchi.

« Nous, au sein du mouvement Ennahdha, savons que le pays traverse une crise, et en pareille étape, on ne peut s’aventurer pour des intérêts partisans étriqués, la patrie est au-dessus de tous », a-t-il dit, considérant que « cette période requiert le consensus, en rejetant les raisons de la discorde et de la dissension ».

Il a, encore, indiqué que « la Tunisie démocratique est partie intégrante des facteurs de sécurité et de stabilité régionale ».

Ghannouchi s’est arrêté à l’incarcération de Ali Larayadh, « à chaque fois que Kaïs Saïed est face à un échec ou une crise, il tend à les dissimuler en visant ses opposants, à leur tête le mouvement Ennahdha et ses dirigeants », a-t-il souligné.

Selon ses dires, « Ali Larayedh est, aujourd’hui, en prison, car il a dit au putschiste, qu’il n’y a pas lieu de garder le silence sur ce crime ».

« Les poursuites judiciaires ont prouvé que le mouvement Ennahdha est innocente de toutes les fausses accusations qui lui sont imputées », a-t-il affirmé.

Gnetnews