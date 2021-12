Tunisie : Ennahdha se dit solidaire des grÃ©vistes de la faim et appelle Ã  la cÃ©lÃ©bration du 14 janvier

Tunisie : Ennahdha se dit solidaire des grévistes de la faim et appelle à la célébration du 14 janvier

Le mouvement Ennahdha exprime ce mercredi 29 décembre, sa solidarité avec les grévistes de la faim, de la compagne « citoyens contre le coup d’Etat », et les personnalités nationales qui y participent.

Le parti dit son soutien à ce mouvement militant « en vue d’en finir avec le coup d’Etat, de revenir à la légalité et à la démocratie, de libérer les détenus d’opinion, et de mettre un terme à la tentative d’atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ».

Dans un communiqué rendu public ce matin, à l’issue de la tenue de la réunion de son bureau exécutif lundi, sous la présidence de Rached Ghannouchi, le parti appelle l’ensemble des forces vives du pays opposés au putsch, « à unifier leurs efforts et choix, et à concevoir un socle commun à travers un dialogue national intégral ».

Le but étant « de former un front politique à même de mener la dynamique politique et populaire, d’accélérer la reprise de la vie démocratique, de préserver les droits et libertés objet de violations depuis le 25 juillet », et de contribuer à mettre en place une vision économique et sociale susceptible de parvenir à des solutions à la situation déplorable dans le pays.

Ennahdha appelle « l’ensemble des Tunisiens à célébrer l’anniversaire du 14 janvier, ayant couronné la révolution de la liberté et de la dignité, fait tomber le régime despotique et inauguré l’étape de la transition démocratique et des libertés et a fait le printemps de la Tunisie démocratique ».

Gnetnews