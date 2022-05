Tunisie : Ennasr, la Soukra, El-Menzah…les loyers flambent (Reportage)

Les prix de location d’appartements sur le Grand Tunis, ne cessent d’augmenter ces dernières années. D’après le tensiomètre locatif de longue durée qui nous a été communiqué par l’agence immobilière Mubawab, les tarifs ont enregistré une évolution positive annuelle de 12%, depuis 2020. En moyenne, un appartement vide est loué à 1460 DT. Un cout qui demeure en décalage avec les revenus des Tunisiens, avec un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), ne dépassant pas les 429 DT mensuels.

Avec le taux d’inflation à tendance haussière dans le pays, la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens et la régression de leur niveau de vie, les ménages se démènent pour pouvoir louer un logement, qui soit à la hauteur de leurs attentes. Leur choix dépend de plusieurs facteurs, dont le budget, la superficie et la configuration de l’appartement. Les plus exigeants focalisent également sur l’emplacement du bien, la sécurité, et la distance par rapport au boulot.

C’est ce que nous a révélé un agent commercial d’une agence immobilière de renommé, située du côté de Cité Ennasr (Tunis). Un des quartiers destinés aux classes moyennes et aisées. En l’interrogeant sur les tarifs des différents appartements à louer dans la région, il a confirmé l’existence d’une hausse de 5% trimestrielle.

« Les prix d’un S+1 à Ennasr 1, la vieille partie du quartier, vont de 700 DT en standing (40m²) jusqu’à 1200 DT pour un salon et une chambre en haut standing, contre une plus grande superficie. Les S+2 sont loués de 1100 DT à 2300 DT. Leurs tarifs varient selon les services compris dans le coût, comme le parking au sous-sol, la climatisation/chauffage centraux ou muraux, la disponibilité d’un concierge, la sécurité avec une porte blindée, de l’isolation sonore avec le double vitrage, l’ascenseur et la terrasse…».

Ce professionnel de l’immobilier nous a aussi proposé d’autres logements plus spacieux, des S+3 avec une superficie de 140 m² de 1200 DT à 1700 DT, pour nous montrer la différence. Selon lui, les nouvelles constructions sont les plus chères, vu leur emplacement également qui est moins peuplé à Cité Ennasr 2.

« Bien que ces résidences soient proches de l’avenue commerciale de Hédi Nouira, souvent bruyante les après-midi et le soir, les nouvelles résidences attirent les jeunes couples. La proximité des commodités, des magasins, marchés, écoles, et de quasiment tous les services administratifs, encouragent les clients, souhaitant s’installer à Cité Ennasr en longue durée », nous explique-t-il.

Dans le palmarès des zones résidentielles les plus sollicités des habitants de la capitale, figure le quartier de la Soukra aussi. Son emplacement entouré de la Marsa, lac 1/2 et de l’autre côté de l’Ariana (Tunis), constitue un trait attractif. Reste à voir les tarifs de location, et la disponibilité de l’offre proposée.

D’après le commercial chargé de la location d’appartement dans cette zone, les logements les moins chers dans cette commune proche de la banlieue nord, sont ceux situés à Chotrana 1, 2, 3, et Dar Fadhal.

Avec des S+2 à 700 DT en standing, et des étages de vieilles villas proposés à partir de 500 DT, plusieurs personnes notamment les familles à faibles moyens se dirigent vers ces zones, plutôt populaires.

Par ailleurs, les nouvelles résidences dont la construction date de moins de 15 ans, sont très sollicitées par les jeunes familles. Elles sont implantées, de part et d’autre de l’Avenue Fattouma Bourguiba et de l’UMA, qui traversent tout le long du quartier. Proches du plus grand hypermarché de la capitale, et de plusieurs magasins et commerces. Ce quartier attire les ménages, en quête d’une zone résidentielle sécurisée, et pratique pour leurs enfants.

Le prix de location dans cette région se situe de 950 DT (s+1) à 1800 DT pour un S+3 (140 m²). Ces tarifs augmentent, à l’approche d’Ain Zaghouane Nord, avec des S+3 plus vastes, de 180 m², en très haut standing à plus de 2000DT. Les appartements sont en revanche moins chers dans les quartiers des palmiers et à l’Aouina, qui sont quasi saturés ces dernières années, et où l’offre demeure de moins en moins disponible.

Le quartier d’El Menzeh est aussi recommandé aux clients, à la recherche d’un bon rapport qualité prix. « Bien que les vieilles résidences de cette zone, ne convainquent pas essentiellement au début nos clients. Mais quand on leur dévoile le comparatif des prix, par rapport aux quartiers de proximité, les ménages optent souvent pour cette option », commente-t-il.

Avec des S+2 de 500DT à 900 DT dans les Menzeh 4, 6, 7 et 8, les offres sont attrayantes. Mais, comme ces quartiers résidentiels comptent plus de propriétaires que de locataires, la demande y est, mais les offres se font rares ces dernières années. Les clients les plus aisés, se dirigent alors vers Menzeh 1, pour louer des étages de villa, spacieux. D’autres optent pour le Menzeh 9, où des immeubles fraichement construits ont vu le jour. Un s+1, dans ces nouveaux lotissements de résidences du Menzeh 9 est à louer à 900 DT le mois. Les S+2 se situent entre 1200 DT et 1600 DT.

E.B