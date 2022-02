Tunisie : EntrÃ©e en exploitation ce lundi dâ€™un nouveau tronÃ§on de la X2/ GP9 et du tunnel des Jardins dâ€™El-Menzah

Tunisie : Entrée en exploitation ce lundi d’un nouveau tronçon de la X2/ GP9 et du tunnel des Jardins d’El-Menzah

Un nouveau tronçon de l’échangeur reliant la route X2 et la route nationale 9 de Tunis a été ouvert ce lundi 21 février à la circulation. Ce même jour a vu l’entrée en exploitation du tunnel reliant la route X3 des Jardins d’El-Menzah au gouvernorat de l’Ariana. Les deux nouveaux projets routiers ont été inaugurés par la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

Le tronçon de l’échangeur (de la cité el-Khadhra) reliant la route X2 et la route nationale 9 (GP 9) qui est entré aujourd’hui même en exploitation porte sur un tronçon du pont principal (OA1) pour les automobilistes regagnant la X2, via la cité el-Khadhra, et le pont OA6 pour ceux en provenance de l’autoroute A1 et la capitale via la Z4, en direction de la X2 (El-Menzah et Ennasr), et le pont OA5, pour ceux qui arrivent de l’autoroute A1 et la capitale à destination de la Z4.

Le trafic connaitra un changement pour ceux qui arrivent du centre-ville et s’apprêtent à regagner la cité el-Khadhra ou El-Menzah via Khereddine Pacha, (route nationale n’o 9), dans la mesure où ils peuvent utiliser le pont OA6, au lieu de continuer vers le sens giratoire de Montplaisir, et se diriger, ensuite, vers le pont OA3.

Le tunnel au niveau de la rocade X3 du projet de l’échangeur X3 – X20 aux Jardins d’El-Menzah (gouvernorat de l’Ariana) est désormais opérationnel. Ce tunnel qui s’étend sur 320 mètres dont 170 mètres couverts, permettra de faciliter le trafic dans les deux sens : Tunis – Jardins d’El-Menzah / Jardins d’El-Menzah – Tunis, outre des liaisons avec les cités avoisinantes, soit la cité el-Rafaha, Jardins d’El-Menzah 1, Jardins d’El-Menzah 2 et el-Mnihla.

Cet édifice routier permettra de décongestionner le trafic à l’Ariana et les zones limitrophes, confrontées à un encombrement croissant, les dernières années.

Etant donné la poursuite des travaux, au niveau des différentes composantes desdits projets, le ministère de l’Equipement et de l’Habitat appelle les usagers de la route à réduire la vitesse, à respecter la signalisation routière, et à faire montre de vigilance.

