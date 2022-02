Tunisie : Entrée en exploitation du bac Ajim Djerba après une opération de maintenance

Le bac Ajim Djerba du gouvernorat de Médenine a été mis à l’essai ce vendredi, à travers une traversée entre Ajim et el-Jorf, après une opération de maintenance et de rénovation.

Un marché a été ainsi conclu pour l’entretien et la maintenance de trois bacs, moyennant un coût de 6,5 millions de dinars, afin de renouveler une flotte vieillissante, et conférer une meilleure qualité aux prestations, a affirmé le Directeur adjoint des bacs, Farhat Laaridh, cité par Jawhara.

Avec l’arrivée de ce bac, et son entrée en exploitation, la flotte se renforce pour compter cinq bacs, ce qui est de nature à réduire l’attente, et améliorer les prestations de ce service public. Lequel assure le transit entre l’Île de Djerba et le reste des régions.

Ce trafic maritime connait un grand dynamisme tout au long de l’année, notamment pendant les vacances scolaires et l’été, à travers le transport d’une moyenne de 2000 véhicules pendant 24 heures.

Dans l’attente du parachèvement de l’opération de maintenance des autres bacs ; un service minimum est assuré, du fait du vieillissement de la flotte et du manque des ressources humaines.

Gnetnews