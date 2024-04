Tunisie : Entretien à Washington entre la ministre de l’Economie et la présidente de la BERD

La ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sebeï, s’est entretenue à Washington, avec la présidente de la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud Basso.

Cette rencontre qui a eu lieu, en marge des réunions du printemps de la banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), a porté sur la coopération financière et internationale entre la Tunisie et la banque, et les opportunités existantes pour la raffermir, davantage, et la diversifier la prochaine étape, notamment dans les domaines prioritaires, à l’instar du transport, de l’Industrie, des Mines, et de la sécurité alimentaire…Outre l’appui des programmes et les stratégies nationales pour l’amélioration du climat des affaires et la relance de l’investissement privé.

La ministre et la délégation l’accompagnant ont, par ailleurs, participé aux travaux de l’atelier organisé, en marge des réunions du printemps, sous le thème win outecomes (win migration).

La ministre a évoqué le capital humain hautement compétent en Tunisie, ayant contribué au développement au niveau national à l’extérieur, via la présence d’un important nombre de compétences tunisiennes dans de nombreux pays frères et amis.

Elle a appelé à renforcer, davantage, la coopération avec différents partenaires, au nom de l’intérêt réciproque, notamment dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et du renouveau technologique.

