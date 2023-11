Tunisie : Entretien Ammar/ Jaâfar autour de l’ouverture de la fondation Fida sur son environnement extérieur

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, a reçu hier, mardi 14 novembre, le président de la fondation « Fida », Ahmed Jaâfar, laquelle assure la prise en charge des familles des martyrs du terrorisme, parmi les forces armées, ainsi que les blessés de la révolution.

Cette rencontre a permis de présenter la fondation et de faire connaitre ses activités, et sa propension à s’ouvrir sur son environnement national et international, et à tirer profit des différentes expériences en matière de prise en charge et de réhabilitation des victimes des opérations terroristes, ainsi que des ayants droits des martyrs et blessés de la révolution.

Le ministre a dit son estime à l’important rôle joué par la fondation, Fida, exprimant les dispositions du ministère « à lui fournir l’aide nécessaire, en vue de consolider ses relations de coopération avec les institutions internationales, et de prendre connaissance des expériences des autres pays dans ce domaine ».

Gnetnews