Tunisie : Extension de l’entrÃ©e Sud de la capitale, un projet pour fluidifier un trafic de 170 mille vÃ©hicules/ jour

Tunisie : Extension de l’entrée Sud de la capitale, un projet pour fluidifier un trafic de 170 mille véhicules/ jour

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat fait le point, dans une vidéo, sur l’état d’avancement du projet d’extension de l’entrée sud de la capitale, dont les travaux ont démarré le 31 Mars 2021, moyennant un coût de 370 millions de dinars.

Ce projet porte sur la réalisation de deux fois, quatre voies, et s’étend sur 11, 5 km entre le croisement de la Z4 et la bretelle de Hammam-Lif, indique son directeur, et ingénieur de la direction Générale des ponts et Chaussées, Sami Hosni.

Les cinq lots sont les suivants : la Z4 vers Saint-Gobain ; la construction d’un pont vers Lakanya (état d’avancement : 27 %) ; la construction d’un échangeur au niveau du Centre de Traumatologie et des grands brûlés à Ben Arous, état d’avancement de 30 %), la réalisation d’un échangeur au niveau de Bir kassaa, il en est à un stade d’avancement de 45 %. Le dernier lot en est à un état de réalisation de 11 %.

La route supérieure, axe principal qui en est actuellement à deux fois deux voix, connait un trafic dense de 170 mille véhicules/ jour. Le défi en matière de réalisation de ce projet est de préserver la fluidité du trafic, tout en assurant la continuité des travaux, moyennant des déviations, a-t-il indiqué en substance.

Les travaux ont démarré le 31 Mars, 2021, et arriveront à leur terme pour les tronçons 2,3 et 4 fin 2024. Alors que le démarrage du premier lot est prévu pour le 01er trimestre 2023, et se terminera, fin 2025.

L’extension de l’entrée sud de la capitale est un projet pilote, respectant les aspects social et environnemental. Son but est de décongestionner et de fluidifier le trafic et de relier la capitale Tunis à el-Mourouj 1 2 3, Ben arous et Bir Kassaâ.

