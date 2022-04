Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères exclut tout accord avec des pays européens pour le rapatriement des Tunisiens

Le ministère des Affaires étrangères se défend d’avoir conclu un quelconque accord, pour l’extradition forcée de Tunisiens, de n’importe quel pays européen.

Le ministère exprime son « étonnement » envers les déclarations faites par le député de l’Assemblée dissoute, Mejdi Karbaï, où il a souligné que « la Tunisie a conclu des conventions avec presque l’ensemble des pays européens, permettant l’extradition forcée des Tunisiens se trouvant en Europe ».

Le ministère oppose « un démenti catégorique » à ces déclarations, les qualifiant « d’infondées ».

« La protection de nos ressortissants à l’étranger, la préservation de leur dignité et la défense de leurs intérêts dans les pays d’accueil, constituent une priorité absolue, dans les relations bilatérales de la Tunisie avec tous les pays », souligne-t-il.

Le département du Nord-Hilton a encore noté que « la réadmission des Tunisiens, résidant dans l’illégalité dans les pays étrangers, se fait conformément aux lois et conventions bilatérales, dans le cadre du respect de la dignité humaine, et des droits de l’homme, et selon les traités internationaux ».

Le ministère affirme sa « défense, dans un cadre de coopération bilatérale dans ses négociations avec les pays européens, la gestion consensuelle de la migration et du développement solidaire, ce qui garantit l’ouverture de canaux officiels pour la migration régulière d’une part, et permet la création de projets de développement en Tunisie, et des chances réelles pour la jeunesse tunisienne de l’autre ».

Gnetnews