Tunisie : Explosion des réservations vers Hammamet, Tunis, Djerba ces derniers mois…mais (Laurent Abitbol)

Selectour, premier réseau d’agences de voyages en France, a choisi d’organiser son 11e congrès en Tunisie du 2 au 5 décembre 2021.

Il s’agit de la plus grande rencontre inter-professionnelle en présentiel des professionnels français du tourisme et du voyage depuis le début de la crise Covid.

Pas moins de 550 hauts dirigeants d’entreprises du voyage et des compagnies aériennes françaises se retrouveront à Hammamet pour débattre de la reprise post-pandémie.

A cette occasion, Laurent Abitbol, président du réseau Selectour a rappelé dans une conférence de presse tenue à cet effet à Hammamet, ce mardi 30 novembre, que la Tunisie est parmi les destinations les plus convoitées par les touristes français.

« Durant ces derniers mois, les réservations vers Hammamet, Tunis, Monastir et Djerba ont explosé. Mais, cette amélioration du secteur touristique, demeure tributaire de l’évolution de la crise sanitaire, de la prolifération du nouveau variant Omicron et du niveau de sécurité que le pays pourra garantir à ses visiteurs…depuis quelques jours, il y a eu, en effet, des annulations massives des vols vers les aéroports tunisiens… ».

Laurent Abitbol a rappelé également que le secteur touristique est fort de 240 000 hôtels, bénéficie de magnifiques plages et de zones balnéaires, outre une nourriture méditerranéenne de haute qualité. Selon lui, l’Etat devrait s’appuyer sur ces points forts pour redorer l’image de la Tunisie à l’étranger, et attirer les touristes souhaitant passer des vacances en famille dans un endroit sécurisé, propre et entretenu, d’où l’importance de régler le problème des déchets qui envahissent les beaux paysages du pays, déplore-t-il.

Pour le président du plus grand réseau d’agences de voyages en France, mise à part la crise sanitaire et sécuritaire, l’Etat doit miser sur le sauvetage de sa compagnie aérienne nationale, Tunisair. Sans cela, le pari à relever pour sauver la prochaine saison touristique sera confrontée aux aléas de la réalité. « Parmi 26 avions de la compagnie, 10 avions sont fonctionnels. Avec ce peu de moyens, Tunisair ne sera pas capable de concurrencer même les compagnies Low Cost qui font des destinations au même prix au mois d’aout, comme la Grèce et le Maroc ».

D’après lui, l’Etat doit investir un fonds de 30 milliards d’euros au minimum, pour pouvoir entretenir les avions de Tunisair, les réparer et acheter de nouveaux engins. Outre, le surplus d’employés dans la compagnie qui doit être révisé, dont le nombre remonte à 7000, pour 10 avions, comparé à Air France qui emploie 500 personnes pour le même nombre d’appareils.

En réponse à cette question, le DGA de Tunisair Karim Guedich, a révélé que la compagnie aérienne nationale vient d’acheter 5 avions supplémentaires. « Ces appareils seront réceptionnés consécutivement durant les mois de décembre 2022, avril, juillet et avril 2023.

Grace à ces nouveaux avions, les appareils endommagés seront retirés. Et la qualité de service sera meilleure, notamment pour la classe business consacrée aux investisseurs et hommes d’affaire en général. L’objectif étant aussi de se préparer à la prochaine haute saison. « A l’approche de l’été, des promotions seront dédiées aux TRE de la France, Allemagne et du Canada, afin de les encourager de revisiter le pays », annonce-t-il.

D’autre part, le président de l’Office nationale du tourisme tunisien (ONTT), Lotfi Mani, est revenu sur le choix de la Tunisie par Selectour pour organiser ce congrès international d’ampleur.

Selon lui, il s’agit d’un début positif et prometteur pour la saison touristique hivernale qui vient de démarrer. « Malgré la situation pandémique, cet évènement redonnera de l’éclat à l’image de la Tunisie, et incitera les touristes à la choisir comme leur prochaine destination ».

Le marché européen demeure le plus important émetteur de touristes vers la Tunisie, ajoute-t-il, « le seul inconvénient, est la pandémie qui menace la stabilité du secteur avec les nouveaux variants qui ne cessent d’engendrer l’endurcissement des conditions de voyage…C’est le principal facteur qui entrave la reprise touristique en Tunisie, constate-t-il.

Rappelons que Selectour a dévoilé le programme de son prochain congrès en Tunisie du 2 au 5 décembre 2021. Plusieurs tables rondes sur le tour-opérating, l’aérien, le GIE ASHA sont au menu de cet évènement qui a été reporté à deux reprises en raison de la crise liée au covid-19.

Le congrès sera aussi marqué par l’intervention de François Hollande, ancien Président français, dont la prise de parole aura lieu le samedi 4 décembre.

D’autres allocutions sont prévues dont celle du ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine.

Dans un autre registre, Fabien Galthié, sélectionneur de l’équipe de France de Rugby et Jean-Michel Aulas, Président du club de football de l’Olympique Lyonnais seront également invités à prendre la parole.

Enfin, on notera également l’intervention d’Henry Briance, Directeur Général de Certares Monde.

Emna Bhira