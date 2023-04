Tunisie : Feki prÃ©side une rÃ©union Ã  la direction gÃ©nÃ©rale des opÃ©rations, clef de voÃ»te en matiÃ¨re de maintien de l’ordre public

Tunisie : Feki préside une réunion à la direction générale des opérations, clef de voûte en matière de maintien de l’ordre public

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a présidé hier, mercredi 26 avril 2023, une séance de travail au siège de la direction générale des opérations, au cours de laquelle un exposé a été présenté sur ses missions, et son organisation juridique et administrative.

Il a été question « des efforts importants déployés par ses agents et cadres, en matière de maintien de l’ordre et de prévention des différentes formes du crime », rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministre a pris connaissance des missions de l’organisme en question, portant notamment sur le suivi des importants évènements sécuritaires, et la coordination opérationnelle à leur sujet, avec les différentes unités sécuritaires (police, garde nationale et protection civile) sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’avec les autres ministères.

Les activités et grandes manifestations que l’organisme en question a contribué à faire réussir ont été évoquées, à l’instar de la sécurisation du Sommet de la francophonie, organisé l’automne dernier à Djerba, ou la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08, qui a eu lieu l’été dernier à Tunis, ainsi que les élections législatives, les évènements sportifs et la saison touristique.

La direction en question œuvre, avec les différentes unités sécuritaires, à lutter contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que contre la migration clandestine, et les pratiques spéculatives, ajoute le même département.

Le ministre de l’Intérieur a salué la compétence des agents et cadres de ladite direction, à travers la maîtrise des techniques modernes, en s’appuyant sur des études scientifiques et systèmes numériques avancés, ce qui a contribué à faire réussir de nombreuses affaires, et à limiter les crimes routiers, d’ordre public, de vol et autres atteintes.

Feki a appelé à la conjugaison des efforts en vue d’aller de l’avant, en matière d’amélioration des conditions de travail, pour la protection de la patrie et des citoyens, selon la même source.

Gnetnews