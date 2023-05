Tunisie : Kamel Feki salue le rÃ´le des directeurs de journaux en matiÃ¨re de prÃ©servation de la paix civile

Tunisie : Kamel Feki salue le rôle des directeurs de journaux en matière de préservation de la paix civile

Le président de la fédération des directeurs des journaux, Taieb Zahar, a souligné « l’importance du rôle des directeurs des entreprises médiatiques, en matière de consécration de l’éthique de la profession, et de promotion d’une presse de qualité, en mesure de contrer les informations erronées, et de mettre un terme aux rumeurs, relayées sur les réseaux sociaux ».

Reçu hier, lundi 01er Mai, par le ministre de l’Intérieur, Zahar a affirmé la détermination des directeurs de journaux « à rapporter la réalité en toute précision et objectivité ».

Le ministre de l’Intérieur a salué « les efforts des directeurs de journaux en matière de développement du travail journalistique et leur adhésion aux efforts nationaux visant la préservation de la paix civile ».

Il a souligné « l’importance de préserver la liberté de la presse dans le cadre des dispositions de la loi », évoquant l’importance de l’action conjointe en vue d’améliorer les conditions de travail des journalistes, et de faciliter l’obtention de l’information, en vue de son utilisation en toute intégrité et crédibilité, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Kamel Feki s’est par, ailleurs, entretenu hier avec le représentant du RSF, bureau de Tunis, où il était question du respect de l’éthique journalistique.

Le ministre de l’Intérieur a, également, reçu le même jour le président du syndicat tunisien des radios privées, Kamel Robbana, autour du rôle des radios privées, en matière de soutien de l’action du développement.

Il a été question de la coopération entre les deux parties pour fournir l’information en temps et en heure, et en finir ainsi avec « les rumeurs et les tromperies ».

Gnetnews