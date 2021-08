Tunisie : Ferjani prévient contre « tout relâchement pour éviter une nouvelle vague », et prône « le maintien des frontières terrestres fermées »

Le Directeur Général de la Santé militaire, Mustapha Ferjani, a affirmé ce vendredi 27 juillet, la nécessité de préserver l’amélioration de la situation épidémique à travers le respect des protocoles sanitaires.

Dans un entretien téléphonique avec Shems, il a indiqué que tout relâchement pourrait conduire à une autre vague, appelant l’ensemble des citoyens, notamment la catégorie d’âge de 40 ans et plus, « à adhérer massivement à la vaccination, en vue d’atteindre une immunité collective protégeant le pays d’autres vagues ».

Le Colonel Ferjani a recommandé une application stricte des protocoles sanitaires, incitant les citoyens à éviter les rassemblements familiaux et privés.

Il a, par ailleurs, souligné « l’importance de poursuivre la fermeture des frontières terrestres, pour empêcher l’entrée de nouvelles souches du Coronavirus au pays. »

Selon ses dires, 20 % des citoyens convoqués pour recevoir la 2ème dose du vaccin, s’absentent du rendez-vous, signalant que l’immunité se renforce après l’inoculation de la 2ème dose.

L’objectif est de vacciner 60 % des Tunisiens, pour atteindre une immunité collective protégeant la communauté de l’épidémie, et permettant le retour à une vie normale, a souligné le colonel.

Il a ajouté que « la priorité est, aujourd’hui, de vacciner la catégorie d’âge de 40 ans et plus, étant la plus touchée par les cas graves, requérant l’admission à l’hôpital ».

Il a également fait savoir que « le Passe sanitaire allait être adopté pour la catégorie d’âge 40 ans et plus, et puis généralisée aux autres catégories, même aux jeunes lors de leur présence dans les stades ».

Gnetnews