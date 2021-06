Tunisie : Fetiti se dit choqué par l’agression policière d’un jeune, « je n’ai jamais vu ça, sauf à Abou Ghraib »

Le vice-président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Tarek Fetiti, s’est dit être choqué par la vidéo ayant circulé hier sur les réseaux sociaux, montrant une agression policière contre un jeune tunisien à Sidi Hassine.

« J’avoue que je n’ai pas pu dormir, maintenant je sens que suis assis sur des épines face à la terreur de cette vidéo », a-t-il souligné à l’ouverture de la plénière.

« Quel que soit le crime commis par ce jeune, on ne peut, en aucun cas, voir une image aussi humiliante, attentant à l’institution sécuritaire, au peuple, et à l’Etat tunisien et sa réputation », s’est-il élevé.

Il a ajouté « n’avoir jamais vu une telle image, sauf à la prison d’Abou Ghraib, suite aux agressions barbares des marines US envers nos frères de l’Irak ».

« Cette image n’efface pas les efforts importants de l’institution sécuritaire et ses sacrifices, mais dommage que certains membres de cette institution torpillent tout ça et nous font sortir une photo aussi humiliante », a-t-il regretté.

Fetiti a appelé le chef du gouvernement, en tant que ministre de l’intérieur, à présenter des excuses au peuple tunisien. Il a appelé le directeur général de la sûreté nationale, Zouhair Seddik, qui est « connu pour son intégrité et impartialité », « à ouvrir une enquête et à faire assumer des responsabilités ». « Nous ne permettons pas que la dignité du citoyen tunisien soit piétiné », a-t-il conclu.

