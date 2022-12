Tunisie/ FITA 2023 : Le TABC rÃ©vÃ¨le des noms, des objectifs et les thÃ©matiques Ã  l’ordre du jour

Tunisie/ FITA 2023 : Le TABC révèle des noms, des objectifs et les thématiques à l’ordre du jour

La conférence internationale « Financing Investment & Trade in Africa », aura lieu les 03 et 04 Mai 2023, à Tunis, dans sa 6ème édition.

Le FITA se positionne d’année en année, comme un RDV des plus importants en Afrique, un espace d’échanges pour développer des affaires, chercher des financements et construire des partenariats solides, annonce ce mardi 13 décembre le TABC, Tunisia-Africa Business Council, dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews.

La conférence planchera sur plusieurs thématiques, notamment :

-La crise énergétique mondiale et comment l’Afrique est capable d’offrir des alternatives viables

-La sécurité alimentaire en Afrique

-Le développement du Commerce InterAfricain et le rôle de la ZLECAF

-La transformation digitale en Afrique

-L’avancement de la route Transsaharienne comme levier de développement économique

– Le rôle du Private Equity et des fonds d’investissement, dans le financement des projets structurants en Afrique

– Et d’autres thèmes.

TABC table sur la participation de pas moins de 750 CEO Africains et internationaux de plus que 50 pays, ainsi que l’organisation de 3000 rencontres BtoB et BtoG.

La 6ème édition FITA2023 a pour ambition de positionner la Tunisie sur la route commerciale, énergétique et numérique, vers l’Afrique subsaharienne.

Quatre pointures internationales subsahariennes font partie, pour la première fois, du comité de pilotage du forum et un commissaire général parmi les Tunisiens les plus connectés en Afrique avec une vision et une maîtrise parfaite de la situation Géopolitique et Géoéconomique sur le continent, il s’agit de :

-Hichem Ben Yaïche : Commissaire Général FITA2023

Membres du COPIL :

-Abdou Souleye Diop : Managing Partner Mazars Maroc

-Jalel Chabchoub : CIO à la BAD, Energy Efficiency Expert

-Mohamadou Dialo : CEO CIO MAG

-Chawki Jabbali : Conseiller Commercial Régional de la ZLECAF

-Kaouther Mehrez : Managing Partner, Galite Partners

-Jean André Ahipeaud : CEO, J3A Partners AM

-Adel Ben Youssef : Expert Environnement et développement durable

-Dogad Dogoui : Président AFRICASMB