Tunisie/FMI: « Nous serions intéressés de savoir quel est le plan B ou C » (Barbara Leaf)

La secrétaire d’État adjointe américaine Barbara Leaf a exprimé hier de « graves préoccupations » quant à la trajectoire prise par la Tunisie sous la présidence de Kais Saïed, affirmant que les mesures prises par le gouvernement ont affaibli les contrôles et les équilibres démocratiques.

Leaf a déclaré que les actions de Saïed ont sérieusement compromis les principes fondamentaux de l’équilibre des pouvoirs et que la fermeture du Parlement et l’adoption d’une nouvelle constitution donnent au président une influence quasi-totale.

Elle a également exprimé son inquiétude quant aux arrestations de personnalités de l’opposition et aux commentaires de Saïed selon lesquels tout juge libérant des suspects serait considéré comme complice. Leaf a souligné l’importance d’un système judiciaire indépendant et a critiqué les commentaires de Saïed sur l’immigration clandestine, qui ont créé un climat de peur et ont engendré des attaques racistes.

Selon la secrétaire d’État adjointe américaine, la Tunisie a elle-même proposé un programme de réformes pour obtenir un prêt de 1,9 milliard de dollars du FMI visant à éviter un effondrement économique. Toutefois, tant que le gouvernement tunisien ne signera pas ce programme de réformes, la communauté internationale ne pourra pas lui apporter son soutien.

Barbara Leaf a souligné que la mise en œuvre des réformes proposées était une décision souveraine de la Tunisie et que si elle décidait de ne pas le faire, il serait important de connaître les alternatives envisagées.

Gnetnews