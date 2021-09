Tunisie/ FMI : RÃ©trocession Ã  lâ€™Etat dâ€™une allocation de plus de 522 millions de dinars

Tunisie/ FMI : Rétrocession à l’Etat d’une allocation de plus de 522 millions de dinars

Un Décret Présidentiel n° 2021-116 du 14 septembre 2021, portant approbation de la rétrocession à l’Etat de l’allocation de droits de tirage spéciaux accordée par le Fonds monétaire international à la Tunisie, a été publié dans l’édition d’hier soir, mercredi, du Journal Officiel.

Est approuvée, la rétrocession à l’Etat de l’allocation de droits de tirage spéciaux d’un montant de cinq cent vingt- deux millions, cinq cent quarante- neuf milles et six cent quatre-vingt de droits de tirage spéciaux (522.549.680 DTS) accordée à la Tunisie par le Fonds monétaire international, objet de la convention annexée au présent décret Présidentiel, conclue le 14 septembre 2021 entre le ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement et la Banque centrale de Tunisie.

L’Etat tunisien rembourse la commission appliquée au titre de l’utilisation du montant précité, au profit du Fonds monétaire international, ainsi que le principal du montant, en cas d’annulation de l’allocation, et ce, conformément aux procédures en vigueur auprès du Fonds fixées dans la convention précitée.