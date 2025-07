Tunisie–France : Une coopération stratégique réaffirmée à l’occasion de la Fête nationale française

À l’occasion de la célébration du 14 juillet, Fête nationale française, une réception s’est tenue dans la soirée du lundi 14 juillet 2025 à la Résidence de l’ambassadrice de France à Tunis. L’événement s’est déroulé en présence de Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et d’Amina Srarfi, ministre des Affaires culturelles.

Dans son allocution, le chef de la diplomatie tunisienne a salué la profondeur des relations historiques entre la Tunisie et la France, mettant en avant la solidité des liens de coopération couvrant des secteurs clés, en particulier l’économie. Il a rappelé le rôle central de la France en tant que premier partenaire étranger de la Tunisie et souligné la volonté commune de consolider ce partenariat sur la base du respect de la souveraineté nationale et des intérêts partagés.

Mohamed Ali Nafti a également mis en exergue les racines humaines et civilisationnelles qui lient les deux peuples, ainsi que les valeurs de liberté, d’égalité et de respect mutuel qui fondent leur amitié. Il a salué, à ce titre, le rôle actif de la communauté tunisienne en France, qu’il considère comme un acteur essentiel du rayonnement culturel, économique et éducatif de la Tunisie à l’étranger, mais aussi comme un vecteur de rapprochement entre les deux pays.

Le ministre a plaidé pour une meilleure mobilité entre les deux rives et pour la création de nouvelles opportunités de coopération, en particulier dans des secteurs d’avenir. Il a mentionné les perspectives prometteuses dans le domaine culturel, ainsi que les coopérations en matière d’intelligence artificielle et de transition énergétique. Il a notamment évoqué l’organisation, en Tunisie d’ici la fin de l’année, du Forum méditerranéen de l’intelligence artificielle, qui devrait offrir une vitrine aux start-ups tunisiennes et favoriser leur intégration dans l’écosystème européen.

Enfin, Mohamed Ali Nafti a insisté sur l’importance de renforcer la concertation entre Tunis et Paris au sein des forums internationaux, notamment à l’ONU, afin de défendre le droit international et les valeurs universelles. Il a conclu en appelant à mettre fin au génocide subi par le peuple palestinien, saluant la position française sur ce dossier et réaffirmant l’engagement indéfectible de la Tunisie en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, notamment son droit à l’autodétermination et à la création d’un État indépendant avec Al-Quds al-Sharif pour capitale.

