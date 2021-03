Tunisie/ Fuites de Mohamed Ammar : Yadh Elloumi appelle le parquet Ã  diligenter une enquÃªte

Tunisie/ Fuites de Mohamed Ammar : Yadh Elloumi appelle le parquet à diligenter une enquête

Le chef du bureau politique de Qalb Tounes et député Yadh Elloumi a appelé dimanche le parquet « à ouvrir une enquête dans les déclarations du président du bloc démocratique et député du courant démocrate, Mohamed Ammar, fuitées dans un dernier enregistrement audio ».

Dans une déclaration à la TAP, en marge d’un sit-in organisé par certains dirigeants de son parti, ses partisans et députés, à l’entrée de la prison Mornaguia (La Manouba), Elloumi a indiqué que « les propos fuités du député évoquent une emprise du président de la république sur la justice, via son épouse, et que le palais de Carthage s’est transformé en un lieu de conspirations et de complots et d’atteinte au pouvoir judiciaire ».

Il a ajouté que Mohamed Ammar a accusé, dans ses déclarations, Mohamed Abbou « d’effriter la justice, de semer la discorde entre les magistrats, et de provoquer une querelle entre eux », appelant à « la nécessité d’auditionner, dans l’enquête judiciaire, ne serait-ce que comme des témoins, le chef de l’Etat, sa conjointe, Mohamed Abbou et les magistrats Taieb Rached et Béchir Akremi, ainsi que l’auteur des déclarations lui-même ».

Il a affirmé « la nécessité d’avoir recours à la justice internationale, à une époque où les concepts de la justice et du procès équitable sont absents, et ou l’atteinte aux rivaux politiques tourne à l’obsession ».

Le président du bloc parlementaire de Qalb Tounes, Oussama Khelifi, a appelé, pour sa part, des parties influentes « à lever leur mainmise sur la justice », considérant « la poursuite de leurs pressions sur le dossier de Nabil Karoui, et sur la justice comme un virage dangereux, consacrant une nouvelle dictature ».

« L’affaire de Nabil Karoui traduit la propagation de l’injustice, le bloc parlementaire du parti et ses partisans vont y faire face », a-t-il souligné, en annonçant « l’escalade, mais ce sera conformément à la loi ». « Ce sit-in traduit une colère envers la teneur des dernières fuites, qui sont une preuve de la pression politique sur le dossier de Karoui, tout en en empêchant la libération, ou le jugement à travers un procès équitable ».

Facebook avait relayé, le soir du samedi, des fuites audio du président du bloc démocratique, Mohamed Ammar, où il évoque notamment « l’effritement de la justice de la part de l’ancien Secrétaire Général du parti, Mohamed Abbou », qui serait, selon ses dires, « derrière les dossiers de Taïeb Rached et Béchir Akremi », ajoutant que « le chef de l’Etat domine l’appareil judiciaire par l’entremise de son épouse ».

Gnetnews