Tunisie : Gongi s’entretient avec le ministre azerbaÃ¯djanais Ã  Abu Dhabi, sur l’approvisionnement en pÃ©trole brut

Tunisie : Gongi s’entretient avec le ministre azerbaïdjanais à Abu Dhabi, sur l’approvisionnement en pétrole brut

En marge de sa participation à la manifestation « semaine d’Abu Dhabi pour la durabilité », la ministre de l’Industrie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, a rencontré, hier mardi 17 Janvier, le ministre azerbaïdjanais, Parviz Shahbazov, où il était question des perspectives de coopération entre les deux parties dans les domaines de transition énergétique et des hydrocarbures.

Les deux parties ont exprimé une convergence des positions et une similitude en matière de politiques et programmes suivis au niveau national, dans le secteur de l’énergie, et aussi d’orientations d’avenir, liées à la production des énergies renouvelables, et à l’interconnexion énergétique (électricité et gaz), en vue de faire face aux répercussions découlant de l’actuelle crise mondiale, en matière énergétique.

Les deux parties ont convenu de lancer un plan d’action bilatéral, visant à échanger les expériences entre les appareils des deux pays, notamment pour ce qui est du cadre législatif et institutionnel, la diversification des sources du mixte énergétique, l’activation des différentes initiatives et programmes dans ce domaine, notamment la réduction des émissions carbone, dans le secteur industriel.

Les deux ministres ont, par ailleurs, valorisé le niveau des relations commerciales entre les institutions des deux pays, notamment dans le domaine d’approvisionnement en pétrole brut, affirmant leur détermination à préserver ces relations et fournir les efforts nécessaires, pour garantir la continuité de l’approvisionnement de la partie tunisienne pendant la prochaine période.

Le ministre azerbaïdjanais a affirmé ses dispositions à se rendre en visite de travail en Tunisie, en vue de s’enquérir de l’expérience tunisienne dans différents secteurs relevant du ministère, notamment de l’énergie.

Gnetnews