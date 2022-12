Tunisie : GrÃ¨ve du transport terrestre, maritime et aÃ©rien les 25 et 26 janvier 2023

Tunisie : Grève du transport terrestre, maritime et aérien les 25 et 26 janvier 2023

La Commission administrative de la fédération générale du transport a décrété, ce mercredi 28 décembre, le principe de la grève générale sectorielle, terrestre, maritime et aérien, les 25 et 26 janvier 2023, après le blocage de toutes les formes de dialogue et de négociation avec le ministère de tutelle, liée à la circulaire n’o 21, indique Echaabnews.



La partie syndicale pointe, par ailleurs, un manque de sérieux dans le dialogue sur l’avenir du secteur, qui se heurte à une situation sans précédent, du fait de vétusté du parc, de l’absence des pièces de rechange, ainsi que des difficultés financières et des dettes qui s’accumulent.

La commission administrative a évoqué « le manque sérieux de l’autorité de tutelle et du gouvernement, en matière de traitement des revendications syndicales, dont le sauvetage et la réforme des entreprises publiques, avant qu’elles ne s’effondrent ».

Les employés du secteur se heurtent à différentes formes de violence et d’abus, en l’absence de tout esprit de dialogue sérieux avec l’autorité de tutelle, ajoute-t-elle.

Gnetnews