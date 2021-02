Tunisie : GrÃ¨ve ouverte dans le secteur de la SantÃ© Ã  partir de demain, mardi 09 fÃ©vrier

Tunisie : Grève ouverte dans le secteur de la Santé à partir de demain, mardi 09 février

La fédération générale de la Santé appelle ce lundi 08 février à la suspension des prestations non-urgentes dans l’ensemble des établissements de santé, et les directions régionales et centrales, à compter de demain, mardi 09 février 2021.

Cet arrêt des prestations devra se poursuivre jusqu’à ce que toutes les revendications du secteur soient réalisées, ajoute la fédération sur sa page officielle, annonçant un sit-in ouvert de son bureau exécutif, au siège du ministère de la Santé.

Le Secrétaire Général de la Fédération a, par ailleurs, annoncé ce lundi une grève générale ouverte dans le secteur de la Santé à compter de demain.

Dans une déclaration à la TAP, le Secrétaire Général de la fédération, Othman Jellouli, a jouté que les membres du bureau exécutif de la fédération seront en sit-in ouvert au siège du ministère, en signe de protestation contre les dernières déclarations de la ministre à la fonction publique, Hasna Ben Slimane.

Lors d’une audition au sein d’une commission parlementaire, autour du projet de loi n’o 2013 -24, portant sur la spécificité sectorielle, et l’application de l’article 2 de la loi sur la fonction publique aux professionnels de santé, la ministre a affirmé que le projet est de nature à contribuer à démanteler l’unité de la fonction publique, à travers la multiplicité des corps.

Le but de la création d’un corps administratif spécifique devra reposer sur l’efficience et la promotion du rendement administratif, et non sur la réalisation de revendications matérielles, a-t-elle indiqué.

Othman Jellouli a dénoncé ces propos, appelant à conférer un caractère spécifique aux différents corps de santé, y compris les techniciens, et les administratifs et à décréter une loi organique organisant le secteur.

Gnetnews