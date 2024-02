Tunisie : Hachani préside un CMR consacré à l’extension de l’aéroport Tunis-Carthage

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mardi 6 février à la Kasbah, un conseil ministériel restreint, consacré à l’examen du projet d’extension de l’aéroport Tunis-Carthage, en présence des ministres des Finances, de l’Economie et de la Planification, du Transport, ainsi que de l’Equipement et de l’Habitat.

Hachani a souligné, en préambule, l’importance des grands projets, comme le projet d’extension de l’aéroport Tunis-Carthage, pour son impact positif et son grand rôle en matière de relance du développement économique.

Les discussions ont porté sur les hypothèses préconisées par le ministère du Transport, pour la réalisation du projet d’extension de l’aérogare, et les principaux mécanismes pour la mise en oeuvre du projet.

Le Conseil a approuvé la proposition de la réalisation d’une série de projets, portant sur la réalisation d’une nouvelle aérogare d’une superficie d’environ 80000 m2, avec une capacité d’accueil estimé à 8 millions de passagers, ce qui permettra d’élever la capacité d’accueil jusqu’au 13 millions de passagers/ an, outre le changement et l’extension du passage aérien, et la réalisation d’une nouvelle tour de contrôle.

Le projet comporte des composantes visant la liaison de l’aéroport au centre-ville par une ligne ferroviaire, la réalisation d’une ligne ferroviaire reliant les aéroports Tunis-Carthage et Enfidha-Hammamet, la réalisation d’une ligne de métro le lac – Bhar Lazreg.

Gnetnews