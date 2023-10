Tunisie: Hausse de 14% des exportations vers lâ€™Union europÃ©enne

Tunisie: Hausse de 14% des exportations vers l’Union européenne

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne enregistrent une croissance de 14,1% au cours des neuf premiers mois de 2023, représentant 71% du total des exportations. Cette augmentation découle d’une hausse des exportations vers divers partenaires, dont la France (+9,2%), l’Italie (+18,7%), l’Allemagne (+13,8%), l’Espagne (+32,8%), et les Pays-Bas (+19,6%), selon une publication de l’Institut National de la Statistique (INS) sur le Commerce Extérieur aux prix courants en septembre 2023.

Concernant les pays arabes, les exportations ont augmenté en direction de l’Algérie (+28,3%) et la Libye (+9,6%). Cependant, elles ont diminué à destination de l’Égypte (-25,2%) et du Maroc (-7,9%). En ce qui concerne les importations en provenance de l’Union européenne (représentant 43,4% du total des importations), elles ont connu un recul de -7,5%, atteignant 25 807,3 millions de dinars (MD).

Plus précisément, les importations en provenance de la France ont baissé de 4%, de l’Italie de 14,7%, et de l’Espagne de 16,2%. À l’inverse, elles ont augmenté de 17,4% depuis l’Allemagne et de 25,5% depuis les Pays-Bas.

En dehors de l’Union européenne, les importations ont progressé en provenance de la Russie (+137,3%), l’Ukraine (+71,5%), la Suisse (+10,7%), et le Royaume-Uni (+15,6%). Néanmoins, elles ont diminué depuis la Turquie (-27%), la Chine (-6,8%) et les États-Unis (-16,4%).

