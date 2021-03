Tunisie : Heykel Mekki affirme que les membres de la commission des Finances Ã©taient au courant de sa correspondance au prÃ©sident de la rÃ©publique

Tunisie : Heykel Mekki affirme que les membres de la commission des Finances étaient au courant de sa correspondance au président de la république

Le président de la commission des Finances, Heykel Mekki, a affirmé ce vendredi 12 Mars, que les membres de commission sont au courant de la teneur de la correspondance qu’il avait adressée à Kaïs Saïed, au sujet de la situation économique dans le pays.

Des membres de la commission des Finances dont son vice-président, Yadh Elloumi, ont tenu ce vendredi un point de presse, où ils ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié de « démarche unilatérale du président de la commission, Heykel Mekki, qui a envoyé une correspondance au président de la république, et l’a rencontré, sans que les membres de la commission ne soient au courant », signalant que la teneur de ce courrier n’a pas été discuté au sein de ladite commission.

Dans une déclaration médiatique, Heykel Mekki a fustigé ces propos. « Le fait que le vice-président de la commission et les députés de la coalition de la dignité et d’Ennahdha, renient cette correspondance est une position compréhensive », a-t-il indiqué, imputant cela à une position politique envers le président de la république.

« La loi ne m’oblige pas d’avoir l’avis de la commission dans les correspondances ou les rencontres que je fais, et pourtant j’ai pris cette procuration », a-t-il dit.

Il a ajouté que le contenu de la correspondance était fidèle à l’accord conclu entre ses membres, soit le fait de prévenir le président de la république, contre la gravité de la situation économique, après la baisse de la note souveraine de la Tunisie, et de l’appeler à réunir le conseil de sécurité national.

Il a encore révélé avoir rédigé ce courrier avec le rapporteur et député d’Ennahdha, Fayçal Derbel. « Je vais publier le PV et montrer leur mensonge », a-t-il dit.

« Le président est celui de tous les Tunisiens, et est le seul président. En tant que président du conseil de sécurité national, il devra intervenir en cas de péril imminent qui menace la Tunisie, celui lié à la situation économique et financière et à cette crise profonde », a-t-il estimé.

Gnetnews