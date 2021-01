Tunisie : Hichem MÃ©chichi prÃ©sente la feuille de route et les prioritÃ©s de son gouvernement

Tunisie : Hichem Méchichi présente la feuille de route et les priorités de son gouvernement

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présenté ce mardi 26 janvier la feuille de route du gouvernement et son plan d’action pendant la période à venir.

Après avoir présenté l’esprit du remaniement ministériel opéré dans le but de renforcer l’efficacité, et l’harmonie de l’équipe gouvernementale, Mechichi a décliné les priorités de son gouvernement, celui « de la réalisation et de l’action ».

Il s’est engagé ainsi à améliorer le climat des affaires et à libérer l’initiative privée. « La libération de l’économie des freins réglementaires et législatifs est en mesure de libérer les initiatives créatrices de richesses ».

Il a annoncé à cet effet une révision des obstacles et des autorisations entravant l’activité économique, pendant le premier semestre de 2021.

Il a dit son intention de relancer l’investissement et de faire accéder les jeunes au dispositif d’incitation, en réduisant le taux d’autofinancement.

Mechichi a évoqué « une vision stratégique claire pour la réforme et la révision du modèle de développement, de manière à mettre le pays sur la voie de la réussite et de création des richesses ».

Il s’est par ailleurs engagé à développer les secteurs d’avenir, étant entendu qu’ »on ne peut créer une nouvelle économie avec d’anciens instruments ».

« Le gouvernement va poursuivre la mise en exécution du plan national stratégique de la Tunisie digitale 2021-2025, et accélérer la transition numérique et technologique, en collaboration avec les secteurs public, privé et la société civile », a-t-il affirmé.

Idem pour « la transition énergétique qui est au centre des priorités ».

« La réforme des entreprises publiques est parmi les priorités du gouvernement. Il n’y a pas de lignes rouges en la matière », a-t-il souligné, annonçant la création d’une agence nationale pour chapeauter le processus de réforme.

« La réforme des entreprises publiques se fera en concertation avec les organisations nationales, particulièrement l’UGTT », a-t-il assuré.

Le locataire de la Kasbah a, également, indiqué que la lutte contre la pandémie constitue une priorité de l’action de son gouvernement, ayant nécessité la mobilisation de tous les moyens.

« La guerre contre la pandémie est encore longue (…) la Tunisie a élaboré une stratégie nationale de vaccination, a adhéré à tous les programmes nationaux, dont l’initiative Covax, et a conclu des contrats avec des laboratoires pour avoir le vaccin contre le coronavirus », a-t-il souligné.

