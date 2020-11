Tunisie : Hichem Mechichi rencontre une dÃ©lÃ©gation de la LTDH

Tunisie : Hichem Mechichi rencontre une délégation de la LTDH

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu ce mardi 24 novembre, au palais du gouvernement de la Kasbah avec une délégation de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, conduite par son président, Jamel Msallem.

Dans une déclaration aux médias, le président de la LTDH a indiqué que la rencontre avait porté sur les troubles sociaux dans les régions défavorisées qui vont grandissants, et qui risquent de faire boule de neige, appelant à remédier à cette situation, en faisant accéder les populations à leurs droits économiques et sociaux.

Il a ajouté que d’autres questions étaient évoquées, comme celles des fichés par la police, des travailleurs des chantiers, et de la nécessité de mener à bien le dossier de la justice transitionnelle, conformément à la loi n’o 53 et du rapport de la Cour des comptes.

La situation du pouvoir judiciaire et le différend entre l’ancien procureur de la république du tribunal de première instance de Tunisie, et du premier président de la Cour de cassation ont été également évoqués ainsi que la situation des journalistes et les procès contre les bloggeurs.

