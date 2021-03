Tunisie : Hichem Mechichi s’engage pour l’égalité effective homme – femme

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a présidé ce lundi, à la Kasbah, les travaux du Conseil des pairs de l’égalité des chances homme – femme, qui se tient en ce 08 Mars, à l’occasion de la journée mondiale de la femme.

Mechichi a adressé ses sincères félicitations aux femmes tunisiennes, réitérant l’engagement du gouvernement à œuvrer en vue de renforcer les acquis de l’indépendance en faveur de la gent féminine, et d’atteindre l’égalité effective, comme le prévoit la constitution, rapporte cet après-midi un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le locataire de la Kasbah a mis l’accent sur le rôle dévolu au Conseil des pairs pour l’égalité, en vue d’éradiquer toutes les formes de discrimination entre les deux sexes, et d’assurer l’égalité en droits et devoirs, à travers l’introduction de l’approche genre en matière de planification, de programmation, d’évaluation et de budget.

La femme tunisienne n’a eu de cesse d’exceller dans tous les domaines, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et occupe la première position dans le domaine recherche scientifique, par rapport aux autres femmes africaines et arabes, selon l’UNESCO.

55.1 % des chercheurs tunisiens sont des femmes, c’est le plus fort taux en Afrique et dans le monde arabe, a-t-il indiqué.

Un conseil ministériel examinera aujourd’hui même une série de mesures inhérentes aux droits des femmes, ce qui en permet la consécration en pratique.

