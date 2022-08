Tunisie : Hommage rendu aux femmes sÃ©curitaires Ã  l’occasion du 13 aoÃ»t

Tunisie : Hommage rendu aux femmes sécuritaires à l’occasion du 13 août

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, échange avec des femmes sécuritaires (Photo d’archives)

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, et la présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi, ont décoré ce jeudi 11 juillet, des femmes sécuritaires, issues de différents corps, pour s’être distinguées dans leur parcours professionnel, et ce à l’occasion du 66ème anniversaire du 13 août, fête de la femme.

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une cérémonie organisée par l’UNFT en partenariat avec le syndicat national des forces de sécurité intérieure, Jerbi a indiqué que « cette initiative vise à consacrer le rôle pionnier et de leadership des femmes dans les différents secteurs, en reconnaissance des services considérables rendus par les femmes sécuritaires à la patrie ».

Soixante-six ans après la parution du code du statut personnel, la femme tunisienne est devenue une compétence reconnue sur le double-plan national et international, après avoir pu conquérir tous les secteurs, dont ceux qui étaient, auparavant, l’apanage des hommes, a-t-elle ajouté en substance.

Gnetnews