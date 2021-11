Tunisie : Ibrahim ChaÃ¯bi sâ€™entretient avec Mgr Ilario Antoniazzi, lâ€™archevÃªque de la cathÃ©drale de Tunis

Tunisie : Ibrahim Chaïbi s’entretient avec Mgr Ilario Antoniazzi, l’archevêque de la cathédrale de Tunis

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a reçu ce mardi 09 novembre, au siège de son ministère Mgr Ilario Antoniazzi, l’archevêque de la cathédrale de Tunis, des chrétiens catholiques.

La rencontre a porté sur « la situation de la communauté chrétienne en Tunisie, et les conditions de travail des responsables du culte chrétien et leurs préoccupations », indique le ministère des AR dans un communiqué.

La Tunisie était de tout temps, une terre de tolérance et de rencontre ; l’Islam a incité au respect des religions monothéistes et à la protection de leurs adeptes, a affirmé le ministre.

Il a, par ailleurs, incité son hôte à faire connaitre davantage le legs civilisationnel de la Tunisie et à encourager le tourisme religieux.

L’archevêque de la cathédrale de Tunis a salué « la sérénité et la quiétude dans lesquelles vivent les chrétiens en Tunisie, grâce à la sécurité que leur assure l’Etat pour l’accomplissement de leurs pratiques religieuses, le respect de leurs rites et de leur vie quotidienne, ce qui a raffermi leur respect et leur amour pour le pays ».

Mgr Ilario Antoniazzi a exprimé ses dispositions à ne ménager aucun effort « en vue de rapprocher les peuples et les confessions, contribuer à répandre la paix mondiale, et faire connaitre la Tunisie, comme une terre de fraternité et de concorde ».

Gnetnews