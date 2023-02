Tunisie : « Il faudrait en finir avec le décret n’o 117, et désigner un nouveau gouvernement » (Maghzaoui)

Le Secrétaire Général du mouvement du peuple, Zouheïr Maghzoui, a annoncé ce mardi 07 février, que son mouvement a obtenu 31 sièges dans la future assemblée, dans l’attente que les recours soient tranchés.

Il a ajouté, lors d’une conférence de presse, que les concertations sont en cours avec de nombreux députés, pour former un bloc parlementaire constitué de 45 députés.

Le nouveau groupe en vue sera formé sur la base de la souveraineté nationale, le dossier socioéconomique et le parachèvement des missions du 25 juillet et de la révolution, a-t-il souligné dans une déclaration médiatique relayée par une vidéo diffusée sur la page officielle du mouvement Echaâb.

Ce parlement est différent de celui qui l’a précédé en termes de prérogatives, mais cela ne nous empêchera pas, de poursuivre notre rôle en matière législative, a-t-il dit.

Maghzaoui a réitéré « le soutien de son mouvement au processus du 25 juillet, en émettant des réserves sur la gestion de l’étape actuelle ». Il a ajouté que son parti « avait formulé des propositions qui n’ont pas été écoutées », souhaitant que « sa voix soit plus forte au sein du nouveau parlement ».

Le dirigeant politique s’est défendu que son parti soit le bras du président de la république, signalant que son mouvement « respecte le chef de l’Etat, a discuté avec lui, l’a rencontré et continue de le rencontrer. Nous ne sommes pas le bras du président de la république, et il n’est pas notre bras, nous avons des divergences et des convergences », a-t-il souligné.

S’agissant des priorités du groupe parlementaire en devenir, il a indiqué qu’elles portaient sur « la question socioéconomique, l’installation de la cour constitutionnelle, et un nouveau gouvernement, à l’issue des résultats des élections ».

Il a appelé à en finir avec le décret n’o 117, « la constitution prévoit dans son article 21 que le décret n’o 117 arrive à expiration, aussitôt la nouvelle assemblée installée », a-t-il précisé.

Zouheir Maghzaoui a considéré le gouvernement de Bouden, comme étant celui d’expédition des affaires courantes.

« Ce gouvernement est venu pour la période exceptionnelle aujourd’hui on en est à l’approche de la fin de cette période, chose qui requiert un nouveau gouvernement », a-t-il déclaré.

Gnetnews