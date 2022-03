Tunisie : Inauguration d’une usine japonaise de fabrication d’Airbag à Ben Arous

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, a inauguré hier, mardi 15 Mars, une unité japonaise de fabrication d’Airbag, Alva One, située dans la zone industrielle, chebda – Naassan, (gouvernorat de Ben Arous), et appartenant au groupe nippon, Toray Industries.

La cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke SHIMIZU, du premier vice-président du groupement japonais, région Europe, Testuya Tsunekawa, du Directeur Général de la société, Alva One, Abdelmajid Jemiï, ainsi que des représentants de l’UGTT, et des responsables régionaux et locaux.

Cette usine a été réalisée par des compétences 100 % tunisiennes, avec une supervision conjointe de cadres tunisiens et nippons, et assure près de 3000 postes d’emploi, a déclaré Neïla Nouira Gongi.

La ministre a salué le niveau des relations tuniso-japonaises qui ont connu une évolution sensible au cours des dernières années, à travers d’importants investissements nippons ayant contribué à créer environ 25 mille postes d’emploi, dont 15 000 dans le secteur industriel.

Les travaux se sont achevés dans les délais impartis, débouchant sur la réalisation d’une unité développée, sur une superficie de 18 mille mètre², avec une capacité de production de 18 millions d’Airbag, a indiqué Abdelmajid Jemaïi.

Le coût total de ce projet est de 10.5 millions d’euros, soit l’équivalent de 34.5 millions de dinars.

