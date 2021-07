Tunisie/ IndemnitÃ© de 200 dinars : prorogation des dÃ©lais dâ€™inscription sur la plateforme dÃ©diÃ©e (ministÃ¨re)

Tunisie/ Indemnité de 200 dinars : prorogation des délais d’inscription sur la plateforme dédiée (ministère)

Le ministère des Affaires sociales annonce que l’inscription sur la plateforme https://helpentreprise.social.tn pour l’obtention d’une indemnité exceptionnelle de 200 dinars a été prolongée au 31 juillet 2021, étant donné que les derniers délais d’inscription, coïncident avec la célébration de l’Aïd el-Idha. https://helpentreprise.social.tn

Cette prorogation est intervenue suite à la demande des professionnels, souligne le ministère, appelant les personnes concernées à s’inscrire avant l’expiration des délais.

Ces indemnités provisoires et exceptionnelles sont destinées aux personnes installées à leur propre compte, leurs salariés, ainsi que les employés des entreprises économique les plus touchées par les répercussions de l’épidémie du Coronavirus et par les mesures de confinement intervenu du 09 au 16 mai 2021.

Le ministère appelle les détenteurs de patente, opérant dans les secteurs concernés, et qui n’ont pu s’inscrire, à envoyer une copie de la patente par courrier électronique, en mentionnant avec précision le numéro de l’identifiant fiscal.

Gnetnews