Tunisie/ Insaniyyat : Bouden plaide pour la promotion des sciences humaines et sociales

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, mardi 27 octobre, au palais du Baron d’Erlanger, la clôture du Forum international des sciences humaines et sociales, Insaniyyat 2022, en présence d’officiels et d’universitaires.

Bouden a salué « le rayonnement international du forum Insaniyyat, qui a attiré depuis quelques jours plus de 1500 chercheurs de Tunisie et de l’étranger, et s’est distingué par la richesse de son contenu et la multiplicité des problématiques posées ».

Elle a appelé « à bénéficier des débats entre les différents cercles scientifiques, à nouer des liens entre les chercheurs, et à intensifier les rencontres entre experts tunisiens et leurs homologues des pays frères et amis ».

La locataire de la Kasbah a plaidé pour la participation aux programmes « Horizon Europe » et « Europe créative », pour les opportunités offertes en termes de coopération et de développement de la recherche et de l’innovation.

Elle a appelé « à accorder aux sciences humaines et sociales l’importance requise », louant le rôle des universités en matière de préparation des compétences, et d’une génération de chercheurs dans ces domaines.

Des universitaires, chercheurs, hommes de culture et de médias, des étudiants et autres ont participé à ce forum organisé par trois universités : La Manouba, Tunis et Tunis el-Manar.

