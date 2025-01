Tunisie/Italie: Coopération économique, énergétique et migratoire au cœur des discussions

Dans le cadre de sa visite de travail à Rome les 15 et 16 janvier 2025, le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a co-présidé une séance de travail avec son homologue italien, Antonio Tajani, également vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale d’Italie.

Cette réunion a permis d’examiner les perspectives des relations bilatérales historiques qui unissent les deux pays, à l’approche du 70ᵉ anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026. Les deux ministres ont salué la dynamique positive des échanges récents, témoignant de la volonté des dirigeants tunisiens et italiens de renforcer leur coopération dans un esprit d’égalité et de respect mutuel.

Coopération multisectorielle et préparation des échéances bilatérales

Les discussions ont couvert plusieurs domaines stratégiques, notamment la politique, l’économie, la sécurité, l’énergie, la culture et la migration. Les deux parties ont insisté sur l’importance d’une préparation rigoureuse des rendez-vous bilatéraux à venir, tels que la deuxième réunion du Conseil supérieur de coopération stratégique tuniso-italien et la quatrième session des consultations politiques bilatérales.

Ils ont également mis en avant les progrès réalisés dans les projets financés par l’Italie, qui contribuent au développement de la Tunisie, et ont souligné la nécessité de renforcer les investissements, particulièrement dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Antonio Tajani a exprimé l’engagement de l’Italie à soutenir le développement durable en Tunisie, en annonçant l’organisation, au premier semestre 2025, d’un forum économique destiné aux entrepreneurs italiens.

Migration : vers une approche globale

La question migratoire a occupé une place importante lors des discussions. Les ministres ont convenu de l’importance d’une approche globale et multidimensionnelle, visant à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et à combattre les réseaux de traite des personnes. Ils ont également réaffirmé leur volonté d’encourager une migration ordonnée et circulaire, dans le cadre de l’accord de gestion des flux migratoires signé en 2023.

Mohamed Ali Nafti a par ailleurs salué la contribution de la communauté tunisienne en Italie au rapprochement culturel et économique entre les deux pays. Il a plaidé pour une amélioration des conditions de séjour des Tunisiens en Italie et pour des avancées dans la reconnaissance mutuelle des diplômes.

Nouveaux accords et soutien financier

La séance de travail s’est conclue par la signature de trois accords:

-Une déclaration conjointe engageant l’Italie à allouer une enveloppe de 400 millions d’euros pour 2025-2027, destinée notamment au projet « TANIT » pour la sécurité alimentaire.

-Un accord sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire.

-Un accord portant sur la coopération en matière de transition énergétique.

Partenariat avec l’Union européenne et engagement régional

Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement en faveur d’un partenariat stratégique renforcé avec l’Union européenne, à travers la mise en œuvre du mémorandum signé en juillet 2023.

Enfin, les ministres ont échangé sur les questions régionales et internationales, notamment le soutien de la Tunisie au peuple palestinien et l’espoir d’une paix durable au Moyen-Orient.

Gnetnews