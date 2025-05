Tunisie–Japon : Un nouveau programme pour une gestion durable des déchets lancé à Béja

L’ambassade du Japon en Tunisie a annoncé, ce lundi 26 mail, le lancement d’un nouveau programme de coopération environnementale visant à améliorer la gestion des déchets sur le site de la décharge de Béja. Il s’agit du troisième projet de ce type, après ceux menés à Sousse et à Djerba, et il est mis en œuvre en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et la société japonaise EX Research Institute.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du Mécanisme Conjoint d’échange des Crédits carbone (MCC), une initiative bilatérale dont le protocole a été signé lors de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), tenue en 2022 à Tunis. Le projet de Béja constitue ainsi le quatrième à bénéficier de ce mécanisme, après les trois centrales photovoltaïques développées à Sidi Bouzid et à Tozeur, d’une capacité combinée de 200 MW.

Le programme à Béja repose sur la « Méthode Fukuoka », une technique japonaise innovante conçue pour réduire les émissions de méthane et la pollution des eaux issues des décharges. Dans ce cadre, des ingénieurs de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) effectuent actuellement une mission de formation dans la ville de Fukuoka, au sud-ouest du Japon, afin de se familiariser avec cette technologie.

À travers ce partenariat, le Japon et la Tunisie réaffirment leur engagement commun pour un avenir plus propre, plus vert et résolument tourné vers le développement durable.

Gnetnews