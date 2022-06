Tunisie/ Japon : Jarandi appelle à finaliser l’accord d’investissement bilatéral en vue de sa signature en marge de la TICAD

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a affirmé que « la démocratie est un choix populaire libre et irréversible », et que « la Tunisie demeurera l’un des phares de la démocratie, des libertés et des droits, ainsi que de l’Etat de droit et des institutions ».

Lors d’une séance de travail avec son homologue nipponne, Suzuki Takao, à Tokyo, en présence des hauts responsables des deux côtés, le ministre a appelé à « la nécessité de parachever les programmes prévus, par le biais l’agence japonaise de coopération internationale (JICA), et d’inciter les entreprises japonaises à redoubler leurs investissements en Tunisie, dans des secteurs vitaux, comme la recherche scientifique et technologique, les énergies renouvelables, l’infrastructure, ainsi que le soutien aux strart-up…. »

Il a, par ailleurs, suggéré « d’aller de l’avant au sujet de l’accord de protection et d’incitation à l’investissement afin qu’il soit signé, en marge de la conférence internationale de développement en Afrique, Ticad 08, prévue fin août prochain à Tunis ».

« La Ticad 08 représentera un rendez-vous important pour construire des partenariats bilatéraux, et multilatéraux entre la Tunisie, le Japon et les pays africains, avec la participation de nombreuses institutions internationales, comme la banque mondiale, le programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD)…ce qui aidera l’économie tunisienne à améliorer sa capacité de production et d’exportation vers les pays africains, le Japon et d’autres espaces », indique un communiqué du département du Nord-Hilton.

Les deux parties ont plaidé la cause des jeunes promoteurs, en les aidant à nouer des partenariats, leur permettant de développer leurs capacités en matière de création, d’emploi, et de marketing.

Othman Jarandi effectue une visite de travail au Japon, les 03 et 04 juin, où il transmettra une invitation officielle au Premier ministre nippon d’effectuer une visite bilatérale en Tunisie, parallèlement à la tenue cet été de la TICAD dans sa 8ème édition.

