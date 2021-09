Tunisie : Jarandi demain au Caire pour participer Ã  la rÃ©union ministÃ©rielle de la Ligue arabe

Tunisie : Jarandi demain au Caire pour participer à la réunion ministérielle de la Ligue arabe

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, se rendra demain jeudi 09 septembre au Caire pour participer à la 156ème session de la réunion ministérielle de la Ligue arabe.

« Plusieurs questions politiques seront à l’ordre du jour de cette session en prime la cause palestinienne, à laquelle la Tunisie accorde un grand intérêt et cherche, en permanence à mettre au centre des préoccupations de la communauté internationale, a fortiori avec son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité », annonce se mercredi soir, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La réunion examinera « les évolutions des questions régionales en cours, ainsi que les formes de coopération arabe avec les forums et les groupements régionaux et internationaux ». Comme elle examinera « nombre de recommandations et de projets de résolution, à caractère économique et social ».

Othman Jarandi rencontrera, en marge des travaux, ses homologues arabes « pour les remercier pour leur généreux soutien à la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie du Coronavirus, et pour s’être tenus à ses côtés à l’issue des décisions annoncées le 25 juillet par le président Kaïs Saïed », outre l’examen des perspectives de coopération bilatérale.

Gnetnews