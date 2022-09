Tunisie/ SÃ©curitÃ© alimentaire et Ã©nergÃ©tique : Jarandi participe Ã  une rÃ©union ministÃ©rielle au Caire

Tunisie/ Sécurité alimentaire et énergétique : Jarandi participe à une réunion ministérielle au Caire

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, participe ce mardi 06 septembre 2022 au Caire, aux travaux du conseil de la ligue arabe, tenu dans sa 158ème session, au niveau ministériel.

Cette réunion planchera sur les principales affaires de la région, à la lumière des actuelles évolutions internationales, à l’instar de la sécurité alimentaire, et de la sécurité énergétique des pays arabes, outre les développements des différentes affaires arabes, en prime la cause palestinienne.

Les chefs de diplomatie de la région discuteront des moyens de renforcer l’action arabe conjointe, de manière à ce qu’elle soit en phase avec les présents défis, outre les relations de coopération entre les pays arabes et les organisations et groupements régionaux et internationaux.

Ils se concerteront, également, autour d’une meilleure coordination en prévision des différentes échéances à venir, particulièrement au niveau du sommet.

Othman Jarandi aura des discussions avec ses homologues arabes autour des moyens de coopération bilatérale et des principales affaires inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

Gnetnews