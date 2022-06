Tunisie : Jarandi participe au jubilÃ© de Platine de la reine Elisabeth II

Tunisie : Jarandi participe au jubilé de Platine de la reine Elisabeth II

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a participé hier, jeudi 09 juin 2022, au Jubilé de Platine de la reine Elisabeth II, marquant ses 70 ans de règne.

Dans une allocution qu’il a prononcée, en présence de chefs des missions diplomatiques, accrédités en Tunisie, et les représentants des organisations internationales, le ministre a exprimé, au nom de la Tunisie, ses « vœux de santé et de bonheur à la reine et au peuple britannique ».

Jarandi a affirmé « la profondeur des liens d’amitié entre la Tunisie et la Grande-Bretagne, et la volonté commune de les hisser au meilleur niveau et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération », se remémorant la visite historique que la reine a effectuée en 1980 dans notre pays.

Le ministre s’est félicité « du soutien de la reine à la Tunisie dans son processus de réforme politique et économique », affirmant que « le processus démocratique est un choix irréversible ».

L’ambassadrice du Royaume-Uni à Tunis a salué « le niveau privilégié des relations entre les deux pays, et les moyens existants pour les consolider et les développer dans tous les secteurs », affirmant « les dispositions de la Grande-Bretagne à soutenir la Tunisie, en vue de l’aider à aller de l’avant en matière de mise en œuvre des réformes et de consolidation du processus de gouvernance et de démocratie ».

Gnetnews