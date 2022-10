Le nouvel ambassadeur italien Fabrizio Saggio promet une plus forte coopÃ©ration entre la Tunisie et l’Italie

Le nouvel ambassadeur italien Fabrizio Saggio promet une plus forte coopération entre la Tunisie et l’Italie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a loué « les liens d’amitié solide et anciens entre la Tunisie et l’Italie », réitérant les dispositions de la Tunisie « à raffermir les relations avec l’Italie, et à renforcer la concertation et la coordination au sujet des questions bilatérales et régionales d’intérêt commun, à l’instar de la crise alimentaire, de l’énergie, et de de migration informelle, en adoptant une approche globale fondée sur la solidarité, la complémentarité, et l’intérêt commun entre les deux pays ».

Recevant le nouvel ambassadeur italien, Fabrizio Saggio, qui lui a transmis ses lettres d’accréditation, Jarandi a évoqué « les principales étapes du processus de rectification dans notre pays, notamment le référendum sur la constitution, la nouvelle loi électorale sur la base de laquelle, les prochaines législatives du 17 décembre seront organisées, afin de parachever le processus transitoire, et instaurer des institutions démocratiques réelles, où le peuple serait le détenteur effectif du pouvoir ».



Fabrizio Saggio s’est dit résolu « à développer davantage la coopération bilatérale dans différents domaines », saluant « les relations privilégiées entre les deux pays, et l’importance d’œuvrer, conjointement, à faire face aux défis posés, à travers les échéances bilatérales lesquelles connaissent une cadence régulière et continue entre les deux pays, et sur différents niveaux ».

Le diplomate italien a affirmé « la poursuite du soutien italien à la Tunisie, en vue de consolider ses efforts à retrouver sa croissance économique, pendant la période de l’après-Covid 19 ».

Les deux parties ont, par ailleurs, échangé les points de vue au sujet des principales affaires internationales.

Le ministre a exprimé « l’engagement de la Tunisie en faveur des constantes de sa politique étrangère, fondée sur la légalité internationale et les principes de la charte des Nations-Unies », tout en prônant « le règlement des conflits à travers le dialogue et les méthodes pacifiques ».