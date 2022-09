Tunisie : Jarandi rencontre son homologue saoudien au Caire et lui prÃ©sente les rÃ©sultats de la Ticad

Tunisie : Jarandi rencontre son homologue saoudien au Caire et lui présente les résultats de la Ticad

En marge de sa participation aux travaux de la 158ème session du Conseil des ministre des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire, le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jarandi, s’est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Fayçal Ben Farhane.

Les deux ministres ont évoqué, à cette occasion, « la coopération bilatérale et les moyens de la consolider, en hissant les relations entre les deux pays dans différents domaines, notamment économique, au plus haut niveau ».

Othman Jarandi a affirmé l’importance « d’échanger les visites entre les hauts responsables des deux pays, de tenir les prochaines échéances bilatérales, de traduire dans les faits les conventions conclues et d’accélérer la cadence de réalisation des projets de développement programmés ».

Il s’est arrêté aux résultats de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, tenue les 27 et 28 août 2022 en Tunisie.

Après avoir examiné les différentes affaires arabes et régionales, les deux ministres ont affirmé la nécessité d’aller de l’avant en matière de relance de l’action arabe commune, et d’en réformer le dispositif sur la base des valeurs de solidarité et de cohésion, à la lumière des évolutions mondiales et des défis qui requièrent des positions arabes unifiées à même de les affronter.

Le ministre des Affaires étrangères s’est entretenu, dans la capitale égyptienne, avec plusieurs de ses homologues, dont la Libyenne Najla Mangoush, le Koweitien Nasser Mohamed Sobah, l’Emirati Khelifa Chahine al-Marar, et le Mauritanien Mohamed Salem Ould Marzouk. Il a également rencontré la ministre des Affaires étrangères Slovène, Tanja Fajon, qui a pris part aux travaux de cette session, en tant qu’invitée d’honneur.

Gnetnews