La Tunisie et les Emirats entendent parachever les discussions autour des projets en instance

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, s’est entretenu hier, mardi 06 septembre, au Caire, avec son homologue émirati, Khelifa Chahine al-Marar, en marge de la 158ème session de la réunion de la ligue arabe au niveau ministériel.

Les deux ministres ont échangé les points de vue et les positions au sujet des questions inscrites à l’ordre du jour de cette session, et les différentes affaires internationales actuelles, rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

Ils ont, par ailleurs, évoqué les prochaines échéances bilatérales, et la nécessité de développer les domaines de coopération entre les deux pays, notamment en matière économique, affirmant, dans ce contexte, l’importance de trouver les formules adéquates pour parachever les discussions autour des projets évoqués précédemment.

Othman Jarandi et Khelifa Chahine al-Marar ont examiné les prochaines échéances régionales et internationales, en prime la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, s’engageant à plus de concertation autour des affaires discutées au Caire en vue de relever, conjointement, les différents défis.