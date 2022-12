Tunisie : Jarandi s’entretient Ã  Washington avec le coordinateur du bureau anti-terroriste au dÃ©partement d’Etat US

Tunisie : Jarandi s’entretient à Washington avec le coordinateur du bureau anti-terroriste au département d’Etat US

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a eu hier, jeudi 15 décembre un entretien à Washington, avec Timothy Betts, coordinateur du bureau de lutte contre le terrorisme, au département d’Etat américain.

La rencontre a porté sur la coopération bilatérale, et internationale en matière de lutte contre le terrorisme, qui représente, encore une menace internationale, bien que l’on soit parvenu à l’endiguer dans de nombreuses régions.

Les deux parties ont affirmé « la nécessité de poursuivre les efforts internationaux, pour éradiquer ce fléau ».

Jarandi et Betts ont plaidé pour « un règlement pacifique des conflits, et à solutionner la situation dans les foyers de tension, qui représentent un environnement propice pour le terrorisme, a fortiori avec la montée du phénomène de l’émigration clandestine, et autres problèmes qui représentent une menace pour la sécurité et la paix internationales ».

Le ministre des Affaires étrangères fait partie de la délégation officielle, ayant accompagné le président de la république, Kaïs Saïed, lors de sa visite, à Washington, à l’occasion de la tenue du 2ème sommet des dirigeants Etats-Unis/ Afrique à la capitale fédérale américaine.

