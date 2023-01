Tunisie : Jarandi s’entretient avec Fatoumata N’Diaye DiakitÃ©, venue lui faire ses adieux

Tunisie : Jarandi s’entretient avec Fatoumata N’Diaye Diakité, venue lui faire ses adieux

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a rencontré hier, jeudi 05 janvier, l’ambassadrice du Mali à Tunis, et doyenne du groupe africain, Fatoumata N’Diaye Diakité, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le ministre a salué « les efforts déployés par l’ambassadrice, tout au long de sa mission en Tunisie, en vue de consolider les domaines de coopération bilatérale », appelant « à développer les relations entre les deux pays, instaurées depuis soixante ans ».

Il a souligné « l’importance qu’accorde la diplomatie tunisienne à la dimension africaine, et le besoin d’intensifier la coordination et la concertation bilatérale entre les deux pays, en vue d’élever la cadence de la coopération inter-africaine, et d’explorer de nouveaux domaines de coopération », selon les exigences de l’étape.

La diplomate malienne a dit sa « reconnaissance aux autorités tunisiennes, pour le soutien et les facilitations qu’elle a trouvées pour la réussite de sa mission en Tunisie, et le raffermissement des relations fraternelles entre les deux pays ».

Gnetnews