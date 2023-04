Tunisie : Jeffal préside une cérémonie de remise des insignes aux agents et cadres carcéraux

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a présidé hier soir, à l’école nationale des prisons et de la rééducation à Borj Touil, une cérémonie de remise d’insignes aux agents et cadres de l’institution carcérale, à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire de la fête des forces de sécurité intérieure.

La ministre a salué « les efforts considérables » que n’ont cessé de déployer, les agents et cadres de l’institution sécuritaire, pour préserver la sécurité des unités et des détenus, en préservation de leurs droits et des principes des droits l’homme.

Elle a, par ailleurs, partagé un repas de rupture du jeûne, écoutant les préoccupations des agents du système carcéral et de rééducation.

Gnetnews