Tunisie : « Kaïs Saïed a parachevé l’opération putschiste menée le 25 juillet » (parti des travailleurs)

Le parti des travailleurs considère les dispositions prises par Kaïs Saïed, comme étant « un parachèvement de l’opération putschiste, menée le 25 juillet dernier, par l’usage abusif de l’article 80 de la Constitution ».

Le parti exprime, ce mercredi 23 septembre, son refus de cette voie qui « institue un pouvoir personnel absolu et despotique, hostile aux intérêts du peuple tunisien ».

La formation politique dit son « adhésion à la lutte contre cette voie, son attachement aux slogans de la révolution, en œuvrant à en concrétiser les objectifs, dans le cadre d’un programme politique, économique, social et populaire alternatif ».

Le parti « fait assumer, de nouveau, au mouvement Ennahdha et ses alliés, la responsabilité de ce qu’il en est advenu de la situation du pays, ce qui a poussé une partie du peuple vers le populisme », sans en saisir sa substance « fasciste » et « réactionnaire ».

Il appelle les forces politiques, sociales, civiles, progressistes et démocratiques à l’action conjointe, pour « faire face à ce processus et mettre un terme à cette manipulation dangereuse et démentielle du destin du pays et du peuple ».

