Tunisie: Kaïs Saïed annonce des augmentations de salaires et des réformes sociales

Ce jeudi 27 juin 2024, le Président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli au Palais de Carthage le ministre des Affaires sociales, M. Kamal Al-Madouri. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment l’augmentation des salaires minimums garantis dans le secteur privé.

À partir du mois prochain, les salaires minimums pour les actifs du secteur privé seront augmentés de 7 % avec un effet rétroactif au 1er mai 2024. Une deuxième augmentation de 7,5 % suivra le 1er janvier 2025. Ces augmentations bénéficieront également aux pensions des retraités du secteur privé, touchant environ un million de personnes.

Le Président Saïed a également abordé la question de la sous-traitance dans les secteurs public et privé ainsi que les contrats à durée déterminée. Il a insisté sur la nécessité de résoudre ces problèmes de manière radicale, « empêchant toute exploitation des travailleurs et garantissant leurs droits légitimes ». Il a souligné l’importance de nouvelles législations visant à éliminer toutes les formes de travail précaire, en conformité avec les dispositions constitutionnelles qui garantissent les droits fondamentaux des travailleurs et le droit de chaque citoyen à des conditions de travail dignes et à un salaire équitable.

Gnetnews