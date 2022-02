Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed annonce la dissolution du Conseil supÃ©rieur de la Magistrature

Tunisie : Kaïs Saïed annonce la dissolution du Conseil supérieur de la Magistrature

Le président de la république, Kaïs Saïed, a annoncé le week-end dernier, la dissolution du Conseil supérieur de la Magistrature, signalant « avoir pris cette décision pour mettre un terme à la situation déplorable, dans laquelle, la justice s’est enlisée. »

Lors d’un déplacement samedi soir, au ministère de l’Intérieur où il a rencontré le ministre, Taoufik Charfeddine, et des cadres sécuritaires, le chef de l’Etat a annoncé qu’il allait annoncé, dans les prochains jours, un décret-loi à ce sujet.

« Qu’ils considèrent que le conseil supérieur de la magistrature appartient, désormais, au passé », a-t-il lancé, affirmant dans une vidéo mise en ligne, que « les postes se vendent dans ce conseil, et le mouvement judiciaire y est élaboré sur la base des allégeances, et non de la loi ».

Et d’ajouter : « certains de ces magistrats, leur place n’est pas là où ils sont assis, mais c’est là où se trouvent les accusés »….certaines juridictions judiciaires sont devenues désormais connues d’être celles de X ou de Y, a-t-il dit.

La vérité sur l’assassinat de Belaïd

Ce faisant, Kaïs Saïed a appuyé le droit des Tunisiens à connaitre la vérité sur l’assassinat du martyr Chokri Belaïd. Les Tunisiens qui allaient manifester dimanche, en signe de commémoration de cet assassinat vont réclamer la vérité, comme ils vont demander la dissolution du CSM, a-t-il déclaré.

Il a déploré que « l’affaire ait restée pendant de longues années sur les étagères des tribunaux, et était manipulée par un nombre de magistrats dont la place n’est pas dans les palais de justice, mais en tant qu’accusés », exprimant son « respect aux magistrats honorables qui travaillent selon la loi et appliquent le principe d’égalité à tous ».

Le chef de l’Etat s’est défendu, de nouveau, de toute ingérence dans la justice, bien que « la possibilité existait de poursuivre un nombre de criminels qui ne savent que l’insulte, l’invective, l’affabulation et la complicité avec l’étranger pour attenter à l’Etat tunisien…c’est cela pour eux la liberté d’expression…mais, on ne va pas laisser ceux-ci abuser du peuple tunisien, et de l’Etat et abuser de la société ».

Kaïs Saïed a fustigé de nouveau les spéculateurs, ceux qui dissimulent les produits alimentaires de base, la semoule, les médicaments…signalant leur avoir lancé le dernier avertissement, et promettant de les contrer par la loi.

Gnetnews