Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed annule le couvre-feu, le Pass vaccinal obligatoire dans certains cas

Tunisie : Kaïs Saïed annule le couvre-feu, le Pass vaccinal obligatoire dans certains cas

Le président de la république, Kaïs Saïed, a décidé ce vendredi 24 septembre, l’annulation du couvre-feu, à partir de demain, samedi 25 septembre 2021 à minuit, sur l’ensemble du territoire de la république.

Cette décision a été prise « après avoir pris connaissance de l’avis du ministère de la Santé et de la salle d’opérations de gestion de la pandémie du Covid-19 ».

Dans un communiqué rendu public en ce début d’après-midi, la présidence indique que cette disposition doit être accompagnée des mesures suivantes :

*Permettre aux personnes ayant une vaccination complète contre le Coronavirus, d’assister ou participer aux manifestations, activités ou rassemblements publics et privés dans les espaces ouverts et fermés. Les personnes concernées devront présenter ce qui prouve qu’ils ont reçu la deuxième dose du vaccin, (Ndlr : un Pass vaccinal),

*Limiter la capacité d’accueil (Jauge) à 50% dans les espaces fermés et les espaces ouverts, avec la nécessité de s’en tenir à une distanciation sociale d’un mètre au moins,

*Mettre en application les protocoles sanitaires sectoriels déjà adoptés,

*Port du masque obligatoire dans les espaces publics et les moyens de transport pour toutes les personnes âgées de plus de 6 ans,

*Vaccination obligatoire pour les arrivants en Tunisie en vue de la participation aux manifestations, activités et rassemblements,

*Intensification par les autorités sanitaires, civiles et militaires, des campagnes de vaccination et de dépistage,

*Durcissement du contrôle, et du suivi de la part des autorités compétentes centrales et régionales dans l’ensemble des secteurs, en prenant les mesures nécessaires, conformément à la loi, en vue de garantir l’application des protocoles sanitaires et des mesures de prévention individuelles et collectives.

Gnetnews